Automotive | Landini | “Chiesto incontro a Draghi”

(Di venerdì 30 luglio 2021) “Abbiamounal presidente del Consiglio per essere in grado di poter fare un’operazione anche di politica industriale perché le aziende, che in modo da far west hanno aperto procedure di chiusura degli stabilimenti, sono tutti nel settore”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio, a Firenze a margine dell’assemblea generale di Cgil Toscana. “E’ evidente che è necessario che su quel settore si faccia un provvedimento straordinario – ha sostenuto– ed allo stesso tempo si apra un tavolo di trattativa perché questo processo, sia sul piano ...

... che in modo da far west hanno aperto procedure di chiusura degli stabilimenti, sono tutti nel settore". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio, a Firenze a ...racconta di aver chiesto al governo di intervenire con un'operazione di politica industriale nel settore. 'Abbiamo chiesto un incontro al presidente del Consiglio per essere in ...Firenze – Il segretario della Cgil Maurizio Landini arriva a Firenze, per l’assemblea regionale del sindacato che si svolgerà a porte chiuse, per poi recarsi alla fabbrica occupata della GKN. Nello sp ..."Abbiamo chiesto un incontro al presidente del Consiglio per essere in grado di poter fare un'operazione anche di politica industriale perché le aziende, ...