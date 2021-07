Ilic torna al Verona | è fatta | acquisto a titolo definitivo

(Di giovedì 29 luglio 2021) Ilpiazza un importante colpo di mercato riportando in squadra Ivan: arriva dal Manchester City aImportante operazione di mercato portata a termine dall’Hellas. Come riportato da Sky Sport, gli scaligeri hanno chiuso la trattativa con il Manchester City per il rinnovo di Ivan. Accordo totale con il club allenato da Pep Guardiola per l’arrivo del centrocampista a, agli inglesi andranno 7,5 milioni di euro:si trova già in città e l’affare è ormai fatto. L'articolo proviene ...

Advertising

DiMarzio : #Ilic torna al @HellasVeronaFC dal @ManCity, questa volta a titolo definitivo @SkySport #calciomercato @MatteMoretto - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? FLASH ~ Il #Verona ha chiuso col #ManchesterCity: affare da 7,5 milioni ? - SOSFanta : ?? FLASH ~ Il #Verona ha chiuso col #ManchesterCity: affare da 7,5 milioni ? - Lodamarco1 : RT @DiMarzio: #Ilic torna al @HellasVeronaFC dal @ManCity, questa volta a titolo definitivo @SkySport #calciomercato @MatteMoretto - Hellastory : RT @DiMarzio: #Ilic torna al @HellasVeronaFC dal @ManCity, questa volta a titolo definitivo @SkySport #calciomercato @MatteMoretto -

Ultime Notizie dalla rete : Ilic torna

TUTTO mercato WEB

E' il 17 quandoraccoglie un assist di Barack che salta un uomo e offre al compagno il pallone ...] Savona Sport Il Savonaa respirare l'aria della Serie C: oggi amichevole a Carrara Posted ...al City. Juric lo voleva. Ma Ivan non c'è più. La trattativa, tuttavia, con gli inglesi potrebbe restare aperta. Di sicuro, l'Hellas punta al rinnovo del prestito. Ma c'è ancora distanza ...È fatta per il ritorno di Ilic all'Hellas Verona. Il centrocampista torna in Veneto dopo la positiva esperienza dello scorso anno: l'Hellas ha deciso di puntare su Ilic per il presente e per il futuro ...Il Verona piazza un importante colpo di mercato riportando in squadra Ivan Ilic: arriva dal Manchester City a titolo definitivo Importante operazione di mercato portata a termine dall’Hellas Verona. C ...