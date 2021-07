Il Cdm ha approvato all'unanimità la riforma della Giustizia (Di giovedì 29 luglio 2021) Ci è voluto tutto il pomeriggio, ma alla fine, dopo 8 ore di trattativa, il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità la riforma del processo penale. Il M5s incassa il regime speciale per tutti i reati di mafia, fuori dalla griglia dell'improcedibilità. Il braccio di ferro con i 5 stelle ha riguardato soprattutto il 461 bis1 del codice penale, cioè per quei reati commessi "per agevolare le associazioni mafiose". La soluzione trovata è quella di prevedere che i reati di mafia, terrorismo, violenza sessuale, traffico di droga gestito dalle mafie siano imprescrittibili, e quindi esclusi dal meccanismo dell'improcedibilità. Per ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 luglio 2021) Ci è voluto tutto il pomeriggio, ma alla fine, dopo 8 ore di trattativa, il Consiglio dei ministri haall'ladel processo penale. Il M5s incassa il regime speciale per tutti i reati di mafia, fuori dalla griglia dell'improcedibilità. Il braccio di ferro con i 5 stelle ha riguardato soprattutto il 461 bis1 del codice penale, cioè per quei reati commessi "per agevolare le associazioni mafiose". La soluzione trovata è quella di prevedere che i reati di mafia, terrorismo, violenza sessuale, traffico di droga gestito dalle mafie siano imprescrittibili, e quindi esclusi dal meccanismo dell'improcedibilità. Per ...

