Cagliari, stop di tre mesi per Ladinetti: «Alterazioni cardiologiche» (Di giovedì 29 luglio 2021) Il centrocampista classe 2000 del Cagliari, Riccardo Ladinetti, dovrà restare fermo per almeno tre mesi per delle Alterazioni cardiache che richiedono ulteriori accertamenti. Ad annunciarlo è stato lo stesso club sardo, con una nota ufficiale. “In occasione delle visite mediche periodiche alle quali è stato sottoposto Riccardo Ladinetti, ai fini del rinnovo della certificazione medico-sportiva agonistica, gli esami hanno evidenziato delle Alterazioni cardiologiche che renderanno necessari ulteriori accertamenti clinici e strumentali. Il calciatore dovrà pertanto ora ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 luglio 2021) Il centrocampista classe 2000 del, Riccardo, dovrà restare fermo per almeno treper dellecardiache che richiedono ulteriori accertamenti. Ad annunciarlo è stato lo stesso club sardo, con una nota ufficiale. “In occasione delle visite mediche periodiche alle quali è stato sottoposto Riccardo, ai fini del rinnovo della certificazione medico-sportiva agonistica, gli esami hanno evidenziato delleche renderanno necessari ulteriori accertamenti clinici e strumentali. Il calciatore dovrà pertanto ora ...

