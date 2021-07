Bernardo: centrodestra solido, mi sento molto appoggiato - Milano Post (Di giovedì 29 luglio 2021) Lo ha detto il candidato sindaco di Milano per il centrodestra, Luca Bernardo, in un'intervista a Tgcom24. "Mi dicono che sono sempre col sorriso, e come potrei non esserlo? Sono in mezzo alle ... Leggi su milanopost.info (Di giovedì 29 luglio 2021) Lo ha detto il candidato sindaco diper il, Luca, in un'intervista a Tgcom24. "Mi dicono che sono sempre col sorriso, e come potrei non esserlo? Sono in mezzo alle ...

Milano, Bernardo a Tgcom24: "Centrodestra solido, mi sento appoggiato" TGCOM Duello Sala-Bernardo su corrotti e donne Il sindaco: i politici indagati?. Loro ne hanno decine, noi zero. Il rivale: io sono garantista. Parità in Giunta, altro scontro ...

Luca Bernardo, ovvero il pediatra con la pistola Conoscevamo molte facce del multi-sfaccettato Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra a Milano. Conoscevamo il Luca Bernardo amico di Nicole Minetti, da lui chiamata a fare “l’angelo custode ...

