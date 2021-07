Alba Parietti sgancia la bomba: “In 60 anni non mi era mai successo” (Di giovedì 29 luglio 2021) Alba Parietti sgancia la bomba e attacca duramente sui social: “In 60 anni non mi era mai successo”. Il morivo dell’amaro sfogo. Alba Parietti si lascia andare ad un durissimo sfogo su Instagram. Schietta, sincera, abituata a mettersi in gioco e ad esprimere le proprie opinioni, anche stavilta non si è tirata indietro. Attraverso un L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 29 luglio 2021)lae attacca duramente sui social: “In 60non mi era mai”. Il morivo dell’amaro sfogo.si lascia andare ad un durissimo sfogo su Instagram. Schietta, sincera, abituata a mettersi in gioco e ad esprimere le proprie opinioni, anche stavilta non si è tirata indietro. Attraverso un L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

ineedhim_somuch : RT @matteovibez: ESCLUSIVA Gli audio scambiati tra Alba Parietti e Armanda in merito al litigio dei loro figli - irascibiIe : RT @danitrash77: Alba Parietti prima di postare la IG Story contro TZ - broken_bia : RT @slowdancing19: alba parietti che usa un suo selfie per difendere il figlio quarantenne che continua a pestare merdoni a metà tra l’icon… - serperuta : RT @matteovibez: ESCLUSIVA Gli audio scambiati tra Alba Parietti e Armanda in merito al litigio dei loro figli - antonio_bozz_7 : Francesco col suo silenzio lontano da tutto>>>>>>> Alba Parietti -