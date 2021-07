Green Pass, le farmacie bergamasche non si sottraggono: “Già stampati 30-35mila” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Soprattutto per quelle fasce di popolazione un po’ meno a proprio agio con la tecnologia, la possibilità di vedersi stampare il Green Pass in farmacia è fondamentale. Negli ultimi giorni, in corrispondenza con la decisione del governo di rendere la certificazione obbligatoria per l’accesso ad alcuni luoghi o servizi, la richiesta si è impennata: secondo quanto riferito dal presidente di Federfarma Marco Cossolo ai microfoni di Radio Cusano Campus, sarebbero stati addirittura 2,5 milioni quelli stampati. Anche in questa nuova fase dell’emergenza, la rete delle farmacie italiane ha dato nuovamente la propria disponibilità e ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Soprattutto per quelle fasce di popolazione un po’ meno a proprio agio con la tecnologia, la possibilità di vedersi stampare ilin farmacia è fondamentale. Negli ultimi giorni, in corrispondenza con la decisione del governo di rendere la certificazione obbligatoria per l’accesso ad alcuni luoghi o servizi, la richiesta si è impennata: secondo quanto riferito dal presidente di Federfarma Marco Cossolo ai microfoni di Radio Cusano Campus, sarebbero stati addirittura 2,5 milioni quelli. Anche in questa nuova fase dell’emergenza, la rete delleitaliane ha dato nuovamente la propria disponibilità e ...

