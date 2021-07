“Non chiamateci no vax”: un giorno a Roma insieme ai manifestanti contro il Green Pass (Di martedì 27 luglio 2021) “Non siamo no vax”: a Roma la manifestazione contro il Green Pass “Non siamo no vax, ma…”: parafrasando la classica frase con la quale solitamente si nega di essere razzisti ma non troppo, si potrebbe riassumere con queste poche parole la manifestazione che si è tenuta oggi, martedì 27 luglio 2021, in piazza del Popolo, a Roma, che vedeva commercianti, ristoratori e semplici cittadini protestare contro l’obbligo del Green Pass voluto dal governo e che entrerà in vigore a partire dal 6 agosto. Organizzata da Io Apro, l’associazione di ristoratori e ... Leggi su tpi (Di martedì 27 luglio 2021) “Non siamo no vax”: ala manifestazioneil“Non siamo no vax, ma…”: parafrasando la classica frase con la quale solitamente si nega di essere razzisti ma non troppo, si potrebbe riassumere con queste poche parole la manifestazione che si è tenuta oggi, martedì 27 luglio 2021, in piazza del Popolo, a, che vedeva commercianti, ristoratori e semplici cittadini protestarel’obbligo delvoluto dal governo e che entrerà in vigore a partire dal 6 agosto. Organizzata da Io Apro, l’associazione di ristoratori e ...

