Sardegna, il coraggio del cane pastore rimasto a guardia del gregge anche in mezzo alle fiamme (Di lunedì 26 luglio 2021) Oristano, 26 lug – Gli incendi che stanno sconvolgendo la Sardegna, nell’Oristanese, non hanno mangiato solo ettari di verde e coltivazioni ma hanno, purtroppo, coinvolto loro malgrado tantissimi inncenti animali. Tra di loro, questo coraggioso cane pastore. Sardegna, il coraggio del cane pastore Il coraggioso cane pastore è stato recuperato in condizioni disperate tra Cuglieri e Tresnuraghes: è sopravvissuto, affidato alle buone cure di un veterinario e, per molti, il simbolo della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 26 luglio 2021) Oristano, 26 lug – Gli incendi che stanno sconvolgendo la, nell’Oristanese, non hanno mangiato solo ettari di verde e coltivazioni ma hanno, purtroppo, coinvolto loro malgrado tantissimi inncenti animali. Tra di loro, questoso, ildelIlsoè stato recuperato in condizioni disperate tra Cuglieri e Tresnuraghes: è sopravvissuto, affidatobuone cure di un veterinario e, per molti, il simbolo della ...

