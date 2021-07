Lazio, chi sarà il titolare tra Strakosha e Reina? La situazione (Di domenica 25 luglio 2021) In casa Lazio continua a tenere banco il dualismo tra i due portieri Strakosha e Reina: ma qual è la situazione? Dualismo. Può davvero esser definita così la situazione portieri in casa Lazio, vista la presenza di Strakosha e Reina. Il rapporto tra i due è ottimo, ma come sottolineato da Il Tempo, il duello per una maglia da titolare sembra molto aperto. Durante il ritiro di Auronzo, sotto la guida dei preparatori Grigioni e Nenci, i due estremi difensori si sono sostenuti e incoraggiati a vicenda. Tutti gli interventi, dai più semplici ai ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021) In casacontinua a tenere banco il dualismo tra i due portieri: ma qual è la? Dualismo. Può davvero esser definita così laportieri in casa, vista la presenza di. Il rapporto tra i due è ottimo, ma come sottolineato da Il Tempo, il duello per una maglia dasembra molto aperto. Durante il ritiro di Auronzo, sotto la guida dei preparatori Grigioni e Nenci, i due estremi difensori si sono sostenuti e incoraggiati a vicenda. Tutti gli interventi, dai più semplici ai ...

Advertising

ernestocarbone : Dopo gli annunci sul Green pass obbligatorio il sito della regione lazio va in tilt per troppe prenotazioni. Avete… - JacopoPianigian : @SaluteLazio Under 60, ho la seconda dose il 16 agosto. Finora chiedendo di fare la second con mRNA la regione Lazi… - SmorfiaDigitale : DIRETTA | Calciomercato Lazio, priorit alle cessioni: ecco chi pu partire - Kalediiii3 : Comunque se Giulia Salemi dice che Gela si trova nel Lazio chi siamo noi per contraddirla ?? #prelemi - infoitsport : DIRETTA | Calciomercato Lazio, priorità alle cessioni: ecco chi può partire -