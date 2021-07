Amici, ex allievo colpito da un arresto cardiaco: le sue condizioni (Di sabato 24 luglio 2021) Un ex allievo di Amici di Maria De Filippi, Santo Giuliano, è stato colpito da un arresto cardiaco e da miocardite. Il ragazzo, che ha continuato la sua carriera artistica come ballerino, ha sconvolto i suoi fan raccontando ciò che gli è capitato in un lungo video che ha condiviso su Instagram. Nel suo sfogo ha rivelato che il suo cuore ha smesso di battere per diversi secondi. I problemi al cuore si sarebbero presentati dopo cinque giorni dalla somministrazione della prima dose del vaccino Pfizer. "Sono morto per un secondo" ha spiegato Santo raccontando il malore che lo ha ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 24 luglio 2021) Un exdidi Maria De Filippi, Santo Giuliano, è statoda une da miocardite. Il ragazzo, che ha continuato la sua carriera artistica come ballerino, ha sconvolto i suoi fan raccontando ciò che gli è capitato in un lungo video che ha condiviso su Instagram. Nel suo sfogo ha rivelato che il suo cuore ha smesso di battere per diversi secondi. I problemi al cuore si sarebbero presentati dopo cinque giorni dalla somministrazione della prima dose del vaccino Pfizer. "Sono morto per un secondo" ha spiegato Santo raccontando il malore che lo ha ...

