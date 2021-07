Voghera | le immagini del marocchino che colpisce con un pugno l' assessore prima dello sparo| video

(Di giovedì 22 luglio 2021) Martedì 20 luglio alle 20:30 a, Youns El Bossettaoui, 39enneè stato ucciso da un colpo di pistola dall'leghista Massimo Adriatici. Secondo la versione di Adriatici, ora ai domiciliari, il colpo sarebbe partito accidentalmente a seguito di uno spintone ricevuto dal, che l'avrebbe fatto cadere a terra. Undi una telecamera di sorveglianza mostra ilaggredire per primo l', colpendolocon unche lo manda a terra per poi gettarsi contro di lui. A quel punto, il resto ...

Lemostrano poi l'assessore cadere a terra, ma non il momento in cui spara alla vittima . ... Stando alle testimonianze il 39enne era ubriaco ed era solito importunare i cittadini di, ...Vedi Anche, ledegli attimi prima dello sparo: l'aggressione poi il colpo - VideoI parenti della vittima disperati: "Gli hanno sparato in piazza davanti a tantissime persone, vogliamo giustizia" ...A Voghera, un assessore leghista ha ucciso con un colpo di pistola un marocchino di 39 anni. Spunta il video dell'aggressione ...