Ufficiale | Bernard saluta l’Everton e passa allo Sharjah FC

(Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo tre anni in Inghilterra, tra le fila del, il brasilianoha deciso di trasferirsi negli Emirati Arabi. Ad acquistare il giocatore è stato loFC che gli ha fatto firmare un contratto triennale. ??????? ????? ????? ?????? ???? ??????? ?????? ????????? ”” ( 28 ????? ) ??? ???? ?????? ?????? ?? ???? ??????? ????????? ???? ???? ??????? #???? ??????? pic.twitter.com/nPSsE0kvi5 —???? ??????? (@FC) July 22, 2021 FOTO: TwitterFC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

