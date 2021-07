Chi sono i più grassi d’Europa? L’ottimo risultato italiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Più della metà degli adulti che vivono nei Paesi dell’Unione Europea è sovrappeso. E’ quanto emerge dalla mappa pubblicata su Twitter dall’Eurostat, l’Ufficio statistico dell’Unione europea che raccoglie ed elabora dati provenienti dagli Stati membri dell’Unione europea a fini statistici. LEGGI ANCHE => Terrorista di Al Qaeda torna in libertà: “E’ troppo grasso, in carcere il Covid-19 lo ucciderebbe” Nella mappa, che fa riferimento ai dati del 2019, viene fuori che il 53% degli adulti che vivono nell’UE è considerato sovrappeso, di cui il 36% pre-obeso e il 17% obeso, mentre il 3% circa è invece considerato sottopeso. I calcoli sono stati fatti in base ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 22 luglio 2021) Più della metà degli adulti che vivono nei Paesi dell’Unione Europea è sovrappeso. E’ quanto emerge dalla mappa pubblicata su Twitter dall’Eurostat, l’Ufficio statistico dell’Unione europea che raccoglie ed elabora dati provenienti dagli Stati membri dell’Unione europea a fini statistici. LEGGI ANCHE => Terrorista di Al Qaeda torna in libertà: “E’ troppo grasso, in carcere il Covid-19 lo ucciderebbe” Nella mappa, che fa riferimento ai dati del 2019, viene fuori che il 53% degli adulti che vivono nell’UE è considerato sovrappeso, di cui il 36% pre-obeso e il 17% obeso, mentre il 3% circa è invece considerato sottopeso. I calcolistati fatti in base ...

Advertising

borghi_claudio : Vi ricordate quando vi dicevo che @roxsasso sarebbe stato un ottimo sottosegretario all'istruzione? Al momento buon… - AzzolinaLucia : È la magistratura a doverci dire come sono andate le cose a #Voghera. Nessun altro. Di certo non i politici. Anche… - borghi_claudio : @EnricoLetta Effettivamente negoziare con chi evidentemente non sa leggere né capire non deve essere facile. Enrico… - laperlaneranera : @tolu4794_l @modamanager @lisargadata @manuelcatt @enkidC @eretico_l @Overbite71 @MarcoLu41052677 @biif… - Erianna171 : RT @SalaLettura: È importante scoprire che la capienza del cuore può ampliarsi, che esistono pratiche che sono come una ginnastica per il c… -