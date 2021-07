Tokyo 2021 | Jessica Rossi | “Non vedo l’ora di vivere la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il conto alla rovescia sta per scadere: venerdì 23 luglio alle ore 13.00 italiane prenderà il via ladi Aperturadi. Dopo l’accensione della torcia olimpica, il pronunciamento del giuramento di atleti/allenatori/giudici e il discorso di apertura, si vivrà con grande emozione la sfilataNazioni partecipanti. Le delegazioni dei vari Paesi si susseguiranno per dare un messaggio di serenità e speranza in un momento molto difficile per tutti a causa del Covid. Come da tradizione, la parata sarà aperta dalla Grecia in quanto culla dell’olimpismo, lì ...