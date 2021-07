Il monito di Galli | ' Finché il Covid circola tra gli under 40 non ne usciamo'

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : monito Galli

Corriere dell'Umbria

"Da quando ci sono i vaccini le persone muoiono di meno - ha ricordato- dobbiamo usarli senza se e senza ma". outstream "A sentire parlare di immunità di gregge mi viene l' orticaria. ...In base alle parole di, in ogni caso, è facile ipotizzare un aumento delle infezioni nei prossimi giorni resta da capire che in che misura. Ilcontro i festeggiamenti e i tifosi presenti ...Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, ospite di 'Agorà Estate' su RaiTre senza mezzi termini: "Finché il coronavirus circola negli under 40 non ne usciamo". ...Approfittando delle offerte disponibili nella fascia di prezzo 100/200 euro, puoi portarti a casa tapis roulant, bilancieri, biciclette, televisori, monitor (TOP ... se vuoi la gallina domani, puoi ...