Dramma sul Ryanair | passeggero muore in volo Atterraggio d’emergenza | soccorsi inutili

(Di martedì 20 luglio 2021) Tragedia su un, un turista è morto stroncato da un infarto. È successo nella giornata di venerdì sulFR3232 da Manchester a Malaga. A quanto si apprende l’uomo si sarebbe sentito male circa un’ora dopo il decollo. Sotto choc i passeggeri del. A raccontare tutto ai media Emma Gaskell, una formatrice medica, e di un’infermiera che per prima ha prestato iall’uomo. Lo raccontato al Manchester Evening News. La situazione è sembrata subito disperata. “I paramedici sono intervenuti – dichiara Emma – e l’hanno portato fuori dall’aereo, ma non ce l’ha fatta. L’equipaggio era un ...

Ultime Notizie dalla rete : Dramma sul

Il Mattino

Un uomo di 84 anni è morto su un volo Ryanair per un sospetto attacco di cuore. Il passeggero, in volo da Manchester a Malaga, avrebbe perso i sensi per tutto il corso del viaggio. Come riporta 'The ...Leggi anche >sulla statale: poliziotto si toglie la vita all'interno della sua auto Quello verificatosi ieri mattina, scrive L'Occhio , è il secondo incidente mortalelavoro negli ultimi ...Gela. Poteva essere un dramma, se sul lungomare, in quel tratto normalmente molto frequentato, ci fossero stati passanti. Un'auto è letteralmente finita sul ...Pare che l’uomo abbia perso l’equilibrio mentre stava effettuando dei lavori al quinto piano. Deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, indagano quelli della stazione di Napoli ...