Ciclismo, Patrick Lefevere: “Remco Evenepoel rivaleggerà con Tadej Pogacar nei Grandi Giri” (Di domenica 18 luglio 2021) Il Tour de France 2021 è agli sgoccioli e si possono tirare le somme: Tadej Pogacar è l’uomo più forte per i Grandi Giri, mentre Mark Cavendish è risorto dopo anni di inferno. A parlare di entrambi è stato Patrick Lefevere, team manager della Deceuninck-Quick Step, in un’intervista a Sporza. Lefevere ha raccontato della grande gioia nel vedere finalmente Cannonball risorgere dalle ceneri come l’araba fenice, ma ha voluto dire la sua anche su Pogacar, mettendolo a confronto con il suo talentino Remco Evenepoel: “Tutto ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Il Tour de France 2021 è agli sgoccioli e si possono tirare le somme:è l’uomo più forte per i, mentre Mark Cavendish è risorto dopo anni di inferno. A parlare di entrambi è stato, team manager della Deceuninck-Quick Step, in un’intervista a Sporza.ha raccontato della grande gioia nel vedere finalmente Cannonball risorgere dalle ceneri come l’araba fenice, ma ha voluto dire la sua anche su, mettendolo a confronto con il suo talentino: “Tutto ...

