Alluvione in Germania, l’impressionante ripresa aerea sul fiume Inde: “Deviato nel 2005 per la miniera. Oggi si è ripreso il suo corso” (Di venerdì 16 luglio 2021) Sono molti i tweet che mostrano la devastazione provocata dall’acqua del piccolo fiume Inde, che scorre per una cinquantina di chilometri tra Belgio e Germania. Dopo le violente precipitazioni delle scorse ore, il fiume, Deviato anni fa per favorire l’attività estrattiva di carbone, è esondato, sommergendo l’ara della miniera. In rete sono molti i commenti che sottolineano le storture dell’azione dell’uomo: “Qualcuno aveva creato un ruscello per il carbone. Apparentemente all’acqua non interessa”. E, ancora: “Nel 2005 l’Inde è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Sono molti i tweet che mostrano la devastazione provocata dall’acqua del piccolo, che scorre per una cinquantina di chilometri tra Belgio e. Dopo le violente precipitazioni delle scorse ore, ilanni fa per favorire l’attività estrattiva di carbone, è esondato, sommergendo l’ara della. In rete sono molti i commenti che sottolineano le storture dell’azione dell’uomo: “Qualcuno aveva creato un ruscello per il carbone. Apparentemente all’acqua non interessa”. E, ancora: “Nell’è stato ...

