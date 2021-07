Le spezie che aprono la mente per una memoria da elefanti! (Di giovedì 15 luglio 2021) Esistono dei piccoli trucchi per aprire la mente e mantenere il cervello in salute: le spezie, ad esempio, possono contribuire a regalarci una memoria da elefanti. Se il caldo offusca la concentrazione, rimediate con gli antichi segreti della nonna: erbe aromatiche in grado di risvegliare il pensiero e renderlo velocissimo! D’altronde, a ben pensarci, le proprietà delle piante sono note fin dall’antichità. Un tempo, infatti, esisteva una vera e propria professione: lo speziale, una sorta di farmacista preparatore che sapientemente miscelava i doni della natura con finalità curative. Ad oggi, le proprietà delle ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 15 luglio 2021) Esistono dei piccoli trucchi per aprire lae mantenere il cervello in salute: le, ad esempio, possono contribuire a regalarci unada elefanti. Se il caldo offusca la concentrazione, rimediate con gli antichi segreti della nonna: erbe aromatiche in grado di risvegliare il pensiero e renderlo velocissimo! D’altronde, a ben pensarci, le proprietà delle piante sono note fin dall’antichità. Un tempo, infatti, esisteva una vera e propria professione: lo speziale, una sorta di farmacista preparatore che sapientemiscelava i doni della natura con finalità curative. Ad oggi, le proprietà delle ...

