Il ritorno da vincente di Roberto Mancini a Jesi, ma con la preoccupazione per la mamma (Di giovedì 15 luglio 2021) La mamma Marianna Puolo ha accusato un malore Non c’è stato troppo tempo per i festeggiamenti. Roberto Mancini è tornato nella sua Jesi per godersi il momento. Peccato perché è subentrata la preoccupazione per la mamma Marianna Puolo che ha accusato un malore martedì mattina. La donna è stata subito ricoverata in ospedale: secondo le prime notizie si tratterebbe di una complicanza a seguito di un intervento chirurgico al ginocchio. Ieri, mercoledì 14 giugno, Mancini si è subito recato in ospedale a far visita a mamma Marianna, 75 anni e ex ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 15 luglio 2021) LaMarianna Puolo ha accusato un malore Non c’è stato troppo tempo per i festeggiamenti.è tornato nella suaper godersi il momento. Peccato perché è subentrata laper laMarianna Puolo che ha accusato un malore martedì mattina. La donna è stata subito ricoverata in ospedale: secondo le prime notizie si tratterebbe di una complicanza a seguito di un intervento chirurgico al ginocchio. Ieri, mercoledì 14 giugno,si è subito recato in ospedale a far visita aMarianna, 75 anni e ex ...

