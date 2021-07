Calciomercato Inter, offerta per il gioiello dell’Italia | Scambio più cash (Di martedì 13 luglio 2021) L’Inter vuole mettere le mani su Giacomo Raspadori, gioiello del Sassuolo e della nazionale italiana di Mancini L’Inter è alle prese con dei problemi economici molto seri che riguardano Suning.… L'articolo Calciomercato Inter, offerta per il gioiello dell’Italia Scambio più cash è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 13 luglio 2021) L’vuole mettere le mani su Giacomo Raspadori,del Sassuolo e della nazionale italiana di Mancini L’è alle prese con dei problemi economici molto seri che riguardano Suning.… L'articoloper ilpiùè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter: si accelera sulle fasce per Bellerin e Dumfries. Le ultime L'Inter vuole chiudere entro fine mese per il colpo sulla destra dopo l'addio di Hakimi. Le ultime indiscrezioni L'Inter acellera per il sostituto di Hakimi. Due nomi in prima fila sul taccuino della dirigenza di Viale della Liberazione: Dumfries e Bellerin. Stando a La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri ...

Lautaro Martinez, la figlia Nina di 5 mesi ricoverata/ Botta dopo caduta in casa Bellerin all'Inter?/ Calciomercato news, lo spagnolo ha chiesto la cessione! LAUTARO MARTINEZ, FIGLIA RICOVERATA: A GIORNI IL BATTESIMO L'incidente è accaduto poche ore dopo la vittoria della Copa ...

Calciomercato Inter, Martinez vale di più: scelta ai nerazzurri Corriere dello Sport Calciomercato Inter: sorpresa Rodrigo Muniz in attacco, ecco chi è L'Inter tratta ancora con il Flamengo. Dopo Gabigol, i nerazzurri hanno nuovamente attivato i contatti con il club carioca. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato in arrivo dal Brasile, ...

CALCIOMERCATO INTER/ UFFICIALE la rescissione di Joao Mario, per Dalbert… Calciomercato Inter, i nerazzurri hanno rescisso ufficialmente il contratto di Joao Mario. Per Dalbert si potrebbe muovere il Cagliari.

