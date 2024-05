Coppa Italia - Juventus campione Allegri | Addio? Lascerei una grande squadra

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 maggio 2024 - Dopo tre anni, latorna ad alzare un trofeo. Si tratta ancora della, la 15esima nella storia dei bianconeri, che sconfiggono 1-0 l'Atalanta grazie al gol al 4' di Dusan Vlahovic, eletto miglior giocatore della finalissima. "Devo ringraziare tutti, con i miei compagni sappiamo benissimo le difficoltà che abbiamo affrontato in questa annata - le parole dell'attaccante serbo al termine del match - Rimane il rammarico per lo Scudetto, che comunque l'Inter ha vinto meritatamente, ma abbiamo centrato i due obiettivi che ci eravamo prefissati ad inizio stagione. Abbiamo battuto unacome l'Atalanta. Gioia? Sono già concentrato sui prossimi trofei. Nel girone di ritorno siamo entrati in un tunnel dal quale abbiamo faticato ad uscire, ma siamo in ...

