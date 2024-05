Maltempo oggi a Milano - allerta meteo arancione in Lombardia

Assomela conta i danni di gelate e maltempo - Assomela conta i danni di gelate e maltempo - Per Assomela, la fiera Macfrut è stata l'occasione per incontrare tutti i soci e fare un bilancio dell'avanzamento della stagione. L'Associazione dei produttori di mele italiani, si ...

Ordinanza del sindaco per il maltempo: scuole chiuse a Bellinzago Lombardo - Ordinanza del sindaco per il maltempo: scuole chiuse a Bellinzago Lombardo - Ecco il domumento: Vista l’emergenza maltempo in atto e l’esondazione del fiume Trobbia che ha causato forti allagamenti in diverse aree del territorio comunale rendendo irraggiungibili i plessi ...

Ancora temporali almeno fino a giovedì più in Emilia che in Romagna - Ancora temporali almeno fino a giovedì più in Emilia che in Romagna - L’intensa perturbazione (la n.5) che sta transitando sulla parte settentrionale dell’Italia insisterà fino a giovedì 16 maggio causando ancora condizioni di forte maltempo con precipitazioni ...