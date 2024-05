Vlahovic ricorda | Perso due anni fa finale con l’Inter - non bello

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 16 maggio 2024) Dusanai microfoni di Sky Sport hato ladi duefa persa controin Coppa Italia. RICORDI – Dusanhato quel momento difficile per la sua carriera: «Questa vittoria vuol dire tanto. Dovrà essere l’inizio di un nuovo ciclo, siamo tutti contenti. Duefa abbiamolacone non è stato per niente. Il dna della Juventus è vincere e dobbiamo ripartire da qui. Io gioco partite sempre uguali, a volte va bene a volte meno. La differenza la fa se fai gol o meno. Abbiamo voluto la coppa fin dall’inizio dell’anno, sono senza parole. Dobbiamo iniziare da qui» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...