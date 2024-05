(Di giovedì 16 maggio 2024) (Adnkronos) – Nel giorno in cui la guerra infiamma, e nel quale Volodymyr Zelensky rinuncia al previsto viaggio in Europa per monitorare da vicino quella che è ritenuta la "più", il leader di Mosca Vladimirl'avanzata della Russia in tutta l'. Le forze armate russe "migliorano ogni giorno la loro

"Se il mondo rischia di cambiare con un possibile sfondamento russo a Kharkiv ? Il mondo sta cambiando già in queste ore e questi giorni, basta vedere cosa sta accadendo sui confini polacchi e dei Paesi baltici per vedere come stanno vivendo questo, ...

Mentre la regione di Kharkiv è sempre più stretta nella morsa dell'esercito russo , il segretario di Stato americano Antony Blinken si è recato in visita a sorpresa a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Le prossime ...

Kharkiv, l’avanzata russa: evacuati 8 mila civili ucraini. Putin: «Più vicini al negoziato» - kharkiv, l’avanzata russa: evacuati 8 mila civili ucraini. putin: «Più vicini al negoziato» - «In tutte le direzioni le nostre truppe migliorano costantemente, ogni giorno, le loro posizioni». È un Vladimir putin raggiante quello che ieri ha parlato ai comandanti ...

Ucraina, Putin annuncia l'avanzata russa. A Kharkiv "situazione più difficile" per Kiev - Ucraina, putin annuncia l'avanzata russa. A kharkiv "situazione più difficile" per Kiev - Nel giorno in cui la guerra infiamma kharkiv, e nel quale Volodymyr Zelensky rinuncia al previsto viaggio in Europa per monitorare da vicino quella che è ritenuta la "situazione più difficile", il ...

Putin, "l'azione militare avvicina una soluzione pacifica" - putin, "l'azione militare avvicina una soluzione pacifica" - Un putin la cui loquacità aumenta in misura direttamente proporzionale ai successi russi in Ucraina commenta così gli sviluppi più recenti al fronte. Qui, l'offensiva avviata il 10 maggio nella ...