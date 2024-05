Ancora senza il trofeo - ma che spettacolo quel muro nerazzurro orgoglioso e fiero

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma. L’immagine che meglio riassume lo spirito che ha accompagnato tutta la trasferta romana dei tifosi atalantini èla vista al triplice fischio finale: undi sciarpe orgogliosamente alzate al cielo, tese come pennellate nerazzurre su tela, in attesa di tributare il doveroso grazie a una squadra che per la terza volta nelle ultime sei edizioni li ha portati a un passo dal sogno. Non c’è stato un solo minuto, dei cento della finale di Coppa Italia, nel quale la Curva Nord dell’Olimpico ha smesso di cantare: nemmeno quando, al quarto di gioco, Vlahovic ha battuto Carnesecchi proprio sottosettore. Una doccia gelata dalla quale i tifosi per primi hanno provato a risollevare la squadra, stordita da un gancio in pieno volto all’inizio della contesa. Non è bastata la loro spinta a far cambiare marcia all’Atalanta, apparsa più ...