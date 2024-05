Il più grande franchising di palestre al mondo alla conquista della Campania

(Di giovedì 16 maggio 2024) Mens sana in corpore sano, dicevano già 2.000 anni gli fa gli antichi romani. D’altronde, corpo e mente sono strettamente interconnessi tra di loro e il benessere psicofisico non può prescindere da una costante attività sportiva.Non stupisce allora che le nostre città si sono pocovolta...

Pam Panorama: nuova apertura a Castel d’Aiano - Pam Panorama: nuova apertura a Castel d’Aiano - Il franchising ad insegna Metà punta su convenienza, qualità e provenienza dei prodotti con particolare riguardo alla tradizione ...

La Volkswagen Beetle Pokémon viene venduta su Facebook a un prezzo sorprendente - La Volkswagen Beetle Pokémon viene venduta su Facebook a un prezzo sorprendente - Esta franquicia no deja de darnos actualidad. Tras conocer un estudio actualizado de los Pokémon más populares en cada país a 2024, ahora tenemos una noticia aún más peculiar. Puede que no lo ...

A Milano, in Via Bisceglie 68, il sedicesimo club in Lombardia di Anytime Fitness - A Milano, in Via Bisceglie 68, il sedicesimo club in Lombardia di Anytime Fitness - Il più grande franchising di fitness al mondo conferma il fortunato sodalizio con la community lombarda avviando a Milano la sedicesima palestra della regione (mi-lorenteggio.com) Milano, 7 maggio 202 ...