Buon compleanno Mario Segni - Claudio Baglion - Fiorello…

(Di giovedì 16 maggio 2024)i, Fiorello,Mori, Massimo Moratti, Pietro Mezzaroma, Giovanni Mottola, Carlo Pistarino, Alberto Camerini, Pierce Brosnan, Sandra Zampa, Giovanni Negri, Francesca Archibugi, Rita Rusic, Marina Massironi, Giovanni Guzzetta, Giovanni Soldini, Niccolò Fabi, Laura Pausini, Dolcenera, Lionel Scaloni, Paolo Valeri, Daniele Corti, Manlio di Stefano, Chiara Gribaudo, Fabio Sciacca, Nadir Minotti… Oggi 16 maggio compiono gli anni: Adriano Caprioli, vescovo; Paolo Fiorino, attore; Walter Messa, ex tuffatore;Mori, generale, prefetto;tto (, politico; Pietro Mezzaroma, imprenditore; Ninni (Carmelo) Carucci, cantante, musicista, ...

Nemmeno il compleanno fa sciogliere la tensione tra Ida e Mario . Nonostante la tronista abbia deciso di fare un regalo al suo corteggiatore (una felpa e una torta a forma di pallone da basket) il mood è quello di una donna stanca e che non si ...

La puntata del 15 aprile di Uomini e Donne è cominciata con Ida Platano al centro dell’attenzione. I due corteggiatori hanno deciso di farle delle sorprese per dimostrarle il loro interesse e per invitarla a non lasciare il programma. ...

Il Game Boy compie 35 anni, e Nintendo li festeggia con un regalo nostalgico - Il Game Boy compie 35 anni, e Nintendo li festeggia con un regalo nostalgico - Il Game Boy, uscito in Giappone il 21 aprile 1989, ha da poco compiuto 35 anni. Nintendo, con tutti i brand storici che possiede, è abituata a giocare con la nostalgia, come dimostrato da poco per l'e ...

Valeria Marini festa flop per il suo 57° compleanno: ecco cosa è successo - Valeria Marini festa flop per il suo 57° compleanno: ecco cosa è successo - Una festa dissertata da molti amici, Valeria Marini ha spento 57 candeline ma una serata che doveva essere indimenticabile si è trasformata in un evento deludente.