Atalanta - Gasperini a testa alta | la Juventus non ha fatto più di noi…

(Di giovedì 16 maggio 2024) Grande delusione in casadopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro la. “Avevamo di fronte un avversario forte che si è trovato subito in vantaggio e si è difeso bene. Abbiamo condotto a lungo la gara, abbiamo creato occasioni da gol e non credo che l’abbiauna brutta partita. È stata una gara dura, equilibrata e il nostro avversario non hapiù di noi”. Sono le parole del tecnico dell’, Gian Pieroa Mediaset. “Siamo dispiaciuti ma non così delusi da questa partita. Abbiamo giocato la nostra gara, è una sconfitta di misura, ma abbiamo obiettivi importanti. Mercoledì prossimo abbiamo una finale di Europa League”. “C’è stato l’infortunio di De Roon, Kolasinac è fuori, ma recuperiamo Scamacca. Senza certi ...

Il tecnico del Marsiglia Gasset ha commentato, ai microfoni di Sky, la pesante sconfitta arrivata in casa dell’Atalanta per 3-0: “Inspiegabile come si possa passare da una partita alla pari a una partita a senso unico in una settimana. Sette giorni ...

“Ho sempre pensato che la Coppa Italia fosse l’unico trofeo possibile per l’Atalanta. Champions e scudetto troppo distanti per le nostre possibilità. Si tratta della terza finale ma siamo testardi: era difficile raggiungere anche l’Europa League, ...

Atalanta-Juventus 0-1, Allegri: “Abbiamo vinto, il resto non conta” - atalanta-Juventus 0-1, Allegri: “abbiamo vinto, il resto non conta” - Una prestazione solida e gagliarda, con cui la Juventus si è imposta ai danni dell’atalanta. Un epilogo che potrebbe anche ... Rispetto molto la società e gli uomini. abbiamo vinto, il resto non conta ...

Conferenza stampa Chiesa: le parole post Atalanta Juve - Conferenza stampa Chiesa: le parole post atalanta Juve - Federico Chiesa in conferenza stampa dopo atalanta Juve, finale di Coppa Italia. EMOZIONI DOPO LA VITTORIA – «C’è grande gioia, condivisa con la squadra perchè venivamo da un periodo deludente per gli ...