Atalanta-Juve - Allegri contro arbitro Maresca | espulso

(Di giovedì 16 maggio 2024) (Adnkronos) – Massimiliano, allenatore dellantus,nel recupero della finale di Coppa Italia con l’. Il tecnico bianconero ha contestato in maniera veemente l’, protagonista della serata con decisioni discutibili secondo l’allenatore della, dopo un fallo fischiato a favore dei nerazzurri, è esploso: via la giacca e proteste furiose, che hanno portato all’espulsione. Prima di lasciare il campo,si è tolto anche la cravatta e si è tolto la camicia dai pantaloni. “Dov’è Rocchi? Dov’è Rocchi?”, ha urlatorivolto verso la tribuna d’onore, dove evidentemente è seduto il designatore arbitrale. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

