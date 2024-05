Allegri si prende la sua rivincita - al passo d’addio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 16 maggio 2024) Mancano ancora 2 partite. Bologna in trasferta, Monza in casa. Poi tutti in vacanza (non proprio tutti in realtà, dato che molti voleranno in Germania per gli Europei). Ma in realtà per la Juventus la stagione vera, quella che conta, si è chiusa nella notte dell’Olimpico, dove hanno alzato al cielo la 15ma Coppa Italia della loro storia (leggi qui). A Roma è una serata di primavera inoltrata, a tratti estiva. Si vedono i primi calzoncini, magliette a maniche corte. Si suda, tanto. Anche, e soprattutto, per la tensione. A chi gronda più il sudore, anche se ben mascherato, è Massimilianoche, sul prato dell’Olimpico, potrebbe aver vissuto la sua ultima grande notte con la giacca bianconera addosso. LadiSeduto in panchina non ci sta mai, non fa per lui. Si alza, dà indicazioni ai suoi giocatori. Poi al 90?, ...