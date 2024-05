Slovacchia - cinque spari contro Fico | attentato al premier che guarda a Orban

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il primo ministro è in coma farmacologico. Il movente dell're sarebbe riconducibile "chiaramente a motivi politici" secondo il ministro dell'Interno. Ecco la linea del leader slovaccocolpi di pistola, due ferite al braccio e una all'addome, una lunghissima operazione e condizioni definite gravissime. E' in coma farmacologico Robert, il primo ministro slovacco vittima

“Per l’ Ilva ci sono cinque multinazionali interessate“. È quanto ha annunciato il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso incontrando, a Genova, i lavoratori e i sindacati dell’ex Ilva . In visita allo stabilimento di Cornigliano, ...

Geppi Cucciari Al posto di Alessia Marcuzzi, al fianco di Carlo Conti per la cerimonia di consegna dei David di Donatello, in programma venerdì 3 maggio in prima serata su Rai 1, ci sarebbe dovuta essere Geppi Cucciari . La sua presenza sarebbe ...

Vico Equense fa cinque: confermata la “Bandiera Blu” - Vico Equense fa cinque: confermata la “Bandiera Blu” - Questa mattina a Roma, nella sede del CNR, si è svolta la cerimonia di premiazione, alla presenza dei Sindaci e del ministro per la Protezione Civile ... attualmente presente in 81 Paesi nei cinque ...

Robert Fico, come sta In coma farmacologico dopo un lungo intervento: lotta tra la vita e la morte - Robert Fico, come sta In coma farmacologico dopo un lungo intervento: lotta tra la vita e la morte - Un anziano poeta spara cinque colpi di pistola al primo ministro. Lo ferisce gravemente. E la Slovacchia, nazione nel cuore dell’Europa, precipita di nuovo nel caos. Sei anni fa un ...

Intelligenza artificiale, Pavia nel quadrilatero italiano - Intelligenza artificiale, Pavia nel quadrilatero italiano - Con l’insediamento della fondazione Chips.It Pavia si conferma uno dei vertici del “quadrilatero dell’intelligenza artificiale” in Italia. Lo ha ribadito, ieri, il ministro delle Imprese e del made in ...