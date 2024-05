Senigallia - i carabinieri entrano in casa per un perquisizion - lui viene colto da malore | muore papà di 48 anni

Senigallia, i carabinieri entrano in casa per un perquisizione, lui viene colto da malore: muore papà di 48 anni - senigallia, i carabinieri entrano in casa per un perquisizione, lui viene colto da malore: muore papà di 48 anni - senigallia Colto da un malore durante una perquisizione domiciliare dei carabinieri, muore poco dopo in ospedale. La vittima è un 48enne senigalliese che ieri mattina presto si ...

Tragedia a Senigallia: uomo di 48 anni morto durante una perquisizione - Tragedia a senigallia: uomo di 48 anni morto durante una perquisizione - senigallia è scossa dalla morte improvvisa di un uomo di 48 anni, avvenuta durante una perquisizione della sua abitazione da parte dei carabinieri ...

Senigallia, si accascia mentre gli perquisiscono casa: 48enne davanti a carabinieri e sanitari - senigallia, si accascia mentre gli perquisiscono casa: 48enne davanti a carabinieri e sanitari - senigallia E' morto a 48 anni, probabilmente per un arresto cardiocircolatorio, mentre i carabinieri stavano svolgendo una perquisizione nella propria abitazione. E' quanto avvenuto oggi (15 maggio) a ...