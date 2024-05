Myrta Merlino sulle voci che riguardano lei e la Buonamici | Bisogna dirlo

(Di giovedì 16 maggio 2024) Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5si è voluta togliere un sassolino dalle scarpe. La conduttrice ha presentato i suoi opinionisti, Cesara, Sara Manfuso e Davide Maggio ed ha fatto una precisazione su certi rumor. La giornalista ha dichiarato che con Cesara non ci sono attriti e che laè una sua amica. “Sono qui con la mia amica Cesara. Perché ogni tanto qui sento ‘ma tu e Cesara…’. Noi siamo amiche e non abbiamo assolutamente nessun problema, questo volevo. Ogni tantodirle queste cose, perché qui girano un sacco di bugie e allora è bene chiarire”. In realtà più che su presunte tensioni o rapporti scricchiolanti tra le due giornaliste, sul web da mesi circolanodi un presunto arrivo ...

Barbara d’Urso, porte chiuse dalla Rai e da Discovery: i possibili motivi - Barbara d’Urso, porte chiuse dalla Rai e da Discovery: i possibili motivi - "Dietro i no alla conduttrice ci sarebbe un mistero" dice Dagospia Si è fatto un gran parlare da quasi un anno a questa parte sul futuro televisivo di ...

Il bodyguard di Fedez in tv: un racconto che non dice nulla - Il bodyguard di Fedez in tv: un racconto che non dice nulla - Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi su Canale 5, per la prima volta in tv il bodyguard di Fedez ha raccontato cosa sarebbe successo nella discoteca durante la famosa rissa, per la quale il rapp ...

Myrta Merlino nega attriti con Cesara Buonamici: “Non ci sono problemi” - myrta merlino nega attriti con Cesara Buonamici: “Non ci sono problemi” - myrta merlino ha smentito seccamente in diretta le voci di eventuali attriti con la sua collega Oggi la conduttrice dell'ammiraglia Mediaset ha parlato ...