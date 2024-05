L’ex maratoneta Emanuele Zenucchi arrestato per spaccio nega le accusa | È per uso personale - nei momenti di sconforto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ilè comparso davanti al giudice del processo per direttissima per rispondere dell’di detenzione ai fini di, dopo essere stato trovato con 16 grammi di eroina e 3 grammi e mezzo di cocaina. Il giudice ha deciso di imporgli l’obbligo di presentarsi quotidianamente ai carabinieri. Il processo finirà il 12 luglio. La storia dirivela una parabola tragica, quella di un uomo che ha conosciuto l’apice del successo sportivo per poi precipitare nell’abisso dei problemi legali conseguenti alla droga. Un tempo acclamato atleta, con 41 maratone vinte e numerosi altri titoli, ora deve difendersi dalle accuse in tribunale. Purndo lo, ammette di fare un usodi sostanze ...