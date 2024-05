Calcio - Atalanta-Juve 0- - Vlahovic regala la Coppa alla Juve

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 mag. (askanews) – Un gol didopo quattro minuti di gioco decide la finale diItalia a favore dellantus. La quindicesima in bacheca, terza finale persa per l’. Finisce 1-0 all’Olimpico una partita nervosa, non bellissima orientata dopo soli 4? di gioco quandoattacca la profonditàperfezione su suggerimento di Cambiaso si presenta a tu per tu con Carnesecchi e lo batte. Al 10? la risposta dell’arriva con Lookman: la sua conclusione viene respinta con il corpo da Danilo.attendista, Ci prova De Ketelaere senza fortuna. Al 51?vicina al pareggio: la squadra di Gasperini recupera p, poi Lookman va al tiro ...