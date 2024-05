Due italiani tra i finalisti agli European Iventor Awards 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 mag. (askanews) – Due ricercatorisono stati scelti tra inella categoria “Industria” del premioInventor– i riconoscimenti che l’Ufficio europeo dei brevetti (Epo) conferirà il 9 luglio – per il contributo dato all’industria automobilistica della loro “Giga Press”, un sistema per produrre componenti per auto elettriche in maniera semplificata e più eco compatibile. Secondo quanto riporta un comunicato, la Giga Press, con il Sistema di iniezione 5s, sviluppato dingegneri Fiorenzo Dioni e Richard Oberle, permette di produrre componenti per auto elettriche su larga scala per renderle ampiamente disponibili e più accessibili, mentre molti paesi stanno adottando misure per ridurre le emissioni di anidride carbonica, e uno passo ...