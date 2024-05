Lo studio sostiene che l’osso d’orso scolpito di Neanderthal di 130 000 anni fa è un’arte simbolica

(Di giovedì 16 maggio 2024)dell’età della pietra Un nuovosuggerisce che un ossodi 130.000fa, ritrovato in Europa, potrebbe essere una delle prime opere d’artedei, di circa 10,6 cm, presenta incisioni realizzate deliberatamente da un individuo destro. Un’importante scoperta archeologica Questo reperto rappresenta la più antica forma di arteattribuita aiin Europa settentrionale. La scoperta fornisce preziose informazioni sul comportamento e la cultura di questi antichi parenti degli esseri umani moderni, scomparsi circa 40.000fa.e analisi approfonditi Il reperto è stato studiato con microscopi 3D e ...

Al Festival di Cannes il MeToo francese porta in sala le violenze nel mondo del cinema - La kermesse ha deciso "di celebrare e di ringraziare di esistere" lo Studio Ghibli, il cui spirito ...detto di aver scelto Cannes per proiettare il suo film perché "il cinema ha una funzione simbolica, ...

TRAPIANTI CORNEA: PONZIN, 'RECORD, QUASI 8MILA IN UN ANNO; GRANDI PROGRESSI GRAZIE A BANCHE OCCHI' - ... una delle prime banche degli occhi in Italia, per noi fortemente simbolica'. 'L'evento, che vede ... da una parte nuovi tomografi e dall'altra nuovi laser ultraveloci, ci consentono uno studio dei ...