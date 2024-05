Impallomeni | Nel Milan c’è confusione De Zerbi non è una scommessa

Stefano Impallomeni , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan e sulla situazione attuale del club rossonero

Stefano Impallomeni è intervenuto per parlare della prossima guida tecnica del Milan e su chi sarebbe il profilo ideale Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio nel corso di Maracanà per approfondire il discorso legato al Milan e il futuro ...

Impallomeni: “Futuro Sarri Lo vedrei bene ad allenare…” - impallomeni: “Futuro Sarri Lo vedrei bene ad allenare…” - impallomeni INTERVISTA SARRI-Ai microfoni di TMW Radio impallomeni ha parlato dell’ex tecnico della Lazio, Maurizio Sarri. Le parole di impallomeni sul futuro di Sarri “Al Bologna vedo bene Sarri, per ...

Il mondo bianconero è sicuro: Conte sarà il prossimo allenatore del Napoli - Il mondo bianconero è sicuro: Conte sarà il prossimo allenatore del Napoli - Il giornalista di “Radio bianconera” Leonetti su X: “Conte è vicinissimo al Napoli” Le voci di Conte prossimo al Napoli si fanno più insistenti. Le due parti stanno trattando per trovare un’intesa eco ...

CdM, Scozzafava: "A Conte piace il progetto, ma questi due fattori rischiano di far saltare tutto" - CdM, Scozzafava: "A Conte piace il progetto, ma questi due fattori rischiano di far saltare tutto" - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Monica Scozzafava, Corriere della Sera: Ultimissime Conte-Napoli “Conte ed il Napoli si piacciono da mesi, ma una trattati ...