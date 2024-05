Ghali a Radio Italia Live - il minuto di silenzio in Piazza Duomo per le vittime in Palestina

Nella prossima giornata di Serie A che comprende Frosinone-Inter , e non solo , ci sarà un minuto di raccoglimento. Lo ha definito la FIGC per tutto il calcio italiano, dopo la strage di Casteldaccia. L’ANNUNCIO – Questo il comunicato della FIGC, che ...

Ghali, minuto di silenzio per vittime in Palestina a Radio Italia Live 2024/ Pubblico spiazzato: la reazione - Ghali, minuto di silenzio per vittime in Palestina a Radio Italia Live 2024/ Pubblico spiazzato: la reazione - Ghali fa un appello al concerto Radio Italia Live 2024: "Un minuto di silenzio per le vittime in Palestina". silenzio totale nel pubblico ...

Faenza. Giovedì 16 maggio alle 12 un minuto di silenzio per le alluvioni di maggio 2023 - Faenza. Giovedì 16 maggio alle 12 un minuto di silenzio per le alluvioni di maggio 2023 - Alle 12 verrà osservato un minuto di silenzio che verrà preceduto e concluso da tre rintocchi di campana della Torre dell’orologio. Al rispetto del minuto di silenzio sono stati invitate ad aderire in ...

