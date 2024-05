Juventus - Chiesa | Rinnovo? A fine stagione parleremo Io voglio rimanere

(Di giovedì 16 maggio 2024) “contratto? Ho già parlato col direttore, ne. Ognuno illustrerà il proprio progetto. Il mio pensiero è quello diin questa grande società,riportare ladove merita. Sono felicissimo per i tifosi. La Coppa Italia e il raggiungimento della Champions erano obiettivi che ci eravamo prefissati”. Lo ha detto l’attaccante della, Federicoin conferenza stampa dopo la vittoria della Coppa Italia in finale contro l’Atalanta. “Contro la Salernitana potevamo fare meglio, ma ci siamo rifatti stasera. L’avevo alzata al Mapei Stadium, ma oggi vedere la curva piena è stato bellissimo ed è un ricordo che porterò sempre con me”, ha spiegato. La dedica “alle nostre famiglie che ci ...

Allo Stadio Olimpico, il match per la 35ª giornata di Serie A 2023/2024 tra Roma e Juventus : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Allo Stadio Olimpico, Roma e Juventus si affrontano nel match valido per la 35esima giornata della Serie ...

A Roma, il match valido per la finale di Coppa Italia 2023/2024 tra Atalanta e Juventus : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Allo Stadio Olimpico di Roma, Atalanta e Juventus si affrontano nel match valido per la finale di Coppa Italia ...

Conferenza stampa Chiesa: le parole post Atalanta Juve - Conferenza stampa Chiesa: le parole post Atalanta Juve - Del rinnovo ho parlato col direttore, ne riparleremo a fine stagione. Ci siederemo con tutta calma, ci diremo i nostri progetti e parleremo. Io voglio rimanere in questa grande società, voglio ...

Allegri, parole d'addio: «Giuntoli Non ho detto niente a nessuno». Gasperini: «Non siamo delusi, guardiamo avanti» - Allegri, parole d'addio: «Giuntoli Non ho detto niente a nessuno». Gasperini: «Non siamo delusi, guardiamo avanti» - L’infortunio di De Roon ci preoccupa, temo di averlo perso fino a fine stagione, Kolasinac non è ancora pronto ... A Mediaset il tecnico bianconero aggiunge: «La juventus è sinonimo di vittoria e ...

Il brasiliano dopo il successo in Coppa Italia: "Giusto che i tifosi fossero delusi, ma portiamo al museo un piccolo pezzo di storia" - Il brasiliano dopo il successo in Coppa Italia: "Giusto che i tifosi fossero delusi, ma portiamo al museo un piccolo pezzo di storia" - Però oggi abbiamo avuto la soddisfazione e la bravura di vincere questa coppa che possiamo portare al museo della juventus: un piccolo pezzo della storia del club, che non è mai scontato”. Grazie a un ...