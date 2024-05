Berberè – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 16 maggio 2024)Via Sebenico, 21 – 20124Tel. 02/36707820 Sito Internet: www.berberepizza.it Tipologia: pizzeria Prezzi: sfizi 3/11€, montanarine 4/5€, pizze 6,50/13€ Chiusura: mai OFFERTA La stagione delle lunghe lievitazioni e delle pizze da degustazione, arrivata ormai nella sua piena maturità, ha inuno dei precursori del movimento. A differenza di altri, l’insegna, anche dopo diverse aperture in città, ha saputo mantenere negli anni qualità costante e prezzi accessibili, senza cedere a derive modaiole o gourmet. La ricetta del successo – mix di farine, lievitazione accurata (disponibile quella per idrolisi, ovvero senza lievito) e ingredienti di prima scelta – ne fanno una sosta perfetta per chi cerca una pizza ad alta digeribilità. Nel menù coesistono le classiche con alcune creazioni stagionali, ma per aprire il ...