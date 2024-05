Allegri allontana Giuntoli dai festeggiamenti? Non è successo niente - e sul futuro… | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2024) E’ altissima la tensione in casa Juventus dopo la finale di Coppa Italia (0-1 il risultato finale grazie ad un gol di Vlahovic). I minuti finali sono saliti alla ribalta per lo sfogo di Massimiliano: via giacca e cravatta, poi la furia contro l’arbitro Maresca e il designatore Rocchi. Un altro episodio non è passato inosservato: come confermano le immagini Mediaset, il tecnico bianconero sembrare Cristianodalla festa: “via, via”, le parole ed il gesti del tecnico, a conferma di un rapporto compromesso con il dirigente ex Napoli. Le parole diin tv “Mi danno fuori dalla Juventus, lascerei una Juventus forte, se l’anno prossimo non sarò più l’allenatore, la società farà le sue valutazioni”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Maxa Mediaset. “Il futuro? Credo ...