Giornata fortunata Belen Rodriguez | nella notte degli Europei nasce Luna Marì

(Di lunedì 12 luglio 2021)è diventata di nuovo mamma.indimenticabile per gli Azzurri, che hanno trionfato battendo l'Inghilterra, è arrivata anche la cicogna in casa. La piccolaè arrivatatra domenica e lunedì 12 luglio, sono stati i genitori dia dare l'annuncio su Instagram. “! Forza la mia Italia! Ha vinto l'Argentina! Ha vinto l'Italia! È nata!”, ha scrittosu Instagram: il ...

Ieri mattina la showgirl ha festeggiato la vittoria dell'Argentina, poi la nascita di Luna e infine un pensiero anche agli Azzurri che hanno conquistato il tetto d'Europa: ". Ha ...... "!! Forza la mia Italia - scrive ancora la showgirl - ha vinto l'Argentina, ha vinto l'Italia ed è nata Luna''.La showgirl argentina ha partorito domenica sera in una clinica a Padova. Belen stava rientrando a Milano dopo un weekend in famiglia quando è iniziato il travaglio. La prima foto della piccola è stat ...Con un piedino avvolto in un calzino rosa: Belen Rordriguez annuncia così la nascita della sua secondogenita Luna Marì, la figlia avuta con Antonino Spinalbanese. La showgirl argentina ha voluto condi ...