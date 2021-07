Calcio: Napoli, Lozano si infortuna all'esordio in Gold Cup con nazionale messicana (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. - (Adnkronos) - Brutto infortunio per l'attaccante del Napoli, Hirving Lozano, nel match inaugurale della Gold Cup tra la sua nazionale, quella messicana e Trinidad e Tobago, match terminato sullo 0-0. Lozano ha subito un brutto infortunio che l'ha costretto a lasciare il campo dopo poco più di dieci minuti di gioco. L'attaccante azzurro ha avuto uno scontro durissimo col portiere avversario a seguito di una spinta di un difensore alle sue spalle; l'impatto l'ha costretto a lasciare il campo in barella con un vistoso collare. Dopo i soccorsi è stato trasporto in ospedale, dove ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. - (Adnkronos) - Brutto infortunio per l'attaccante del, Hirving, nel match inaugurale dellaCup tra la sua, quellae Trinidad e Tobago, match terminato sullo 0-0.ha subito un brutto infortunio che l'ha costretto a lasciare il campo dopo poco più di dieci minuti di gioco. L'attaccante azzurro ha avuto uno scontro durissimo col portiere avversario a seguito di una spinta di un difensore alle sue spalle; l'impatto l'ha costretto a lasciare il campo in barella con un vistoso collare. Dopo i soccorsi è stato trasporto in ospedale, dove ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli Luis Alberto, il mondo Lazio si ribella Si sono diffuse ipotesi di fantamercato legate ad un possibile scambio con Insigne del Napoli. Lotito , imbufalito per l'ennesima piazzata di Luis Alberto, non si fa condizionare, lo cederebbe solo ...

Napoli, infortunio shock per Lozano in Nazionale Il resto, almeno per il momento, passa in secondo piano: del recupero del Lozano giocatore se ne parlerà più avanti, con lo staff sanitario del Napoli che già si è attivato per monitorare la ...

Napoli, infortunio shock per Lozano in Nazionale Napoli, 11 luglio 2021 - Non solo le gioie e le soddisfazioni che arrivano dal ritiro dell' Italia di Roberto Mancini, dove i giocatori del Napoli si stanno ben disimpegnando: dalle Nazionali giungono ...

