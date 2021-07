I diciottenni potranno votare al Senato (Di venerdì 9 luglio 2021) Lucia Izzo - Con l'ultimo passaggio al Senato, il Parlamento approva la modifica della Costituzione che consentirà di eleggere i Senatori a partire dai 18 anni, allineando l'età a quella prevista per l'elezione dei membri della Camera dei deputati. Leggi su studiocataldi (Di venerdì 9 luglio 2021) Lucia Izzo - Con l'ultimo passaggio al, il Parlamento approva la modifica della Costituzione che consentirà di eleggere iri a partire dai 18 anni, allineando l'età a quella prevista per l'elezione dei membri della Camera dei deputati.

BaldinoVittoria : Sono molto emozionata! Oggi è una giornata storica: il Senato ha dato l'ok finale per il voto ai diciottenni. Noi d… - PDPiemonte : RT @giorgis65: Approvata la riforma dell’art.58 Cost. Anche i diciottenni potranno eleggere i Senatori. Un piccolo ma importante passo per… - p_dellaventura : RT @coondivido: #Senato, potranno votare anche i diciottenni - coondivido : #Senato, potranno votare anche i diciottenni - danieledv79 : RT @PaoloBorg: Ora i diciottenni potranno votare per il Senato Non capisco perché non ci sono diciottenni che sfilano per festeggiare -

Ultime Notizie dalla rete : diciottenni potranno I 'fratelli di Greta' voteranno per il Senato. Chissà se gli importa? Quelli nati subito dopo il cambio di millennio, adesso, potranno farlo anche per il Senato . Sono i ... Andranno, se andranno, a votare per la prima volta di un Parlamento smilzo, i primi diciottenni ...

Lierna, consegnate le copie della Costituzione Italiana ai diciottenni Per la prima volta i diciottenni potranno, dalle prossime elezioni politiche, votare per il Senato: 'Questo vostro voto, finora concesso solo ai venticinquenni per questo ramo parlamentare, ...

I diciottenni voteranno per il Senato. Ora il bicameralismo è più "perfetto" ilGiornale.it Ripartono le ricerche Sono in arrivo gli archeologici Riprendono da stamattina le ricerche del corpo di Saman Abbas, nelle campagne tra via Cristoforo Colombo e strada Reatino, a Novellara, nei pressi dell’abitazione della famiglia della diciottenne ...

Voto ai diciottenni per il Senato: c'è il sì alla riforma | Nanopress Con la maggioranza assoluta con 178, 15 no e 30 astenuti, anche Palazzo Madama ha dato la sua approvazione al ddl che darà anche ai diciottenni il diritto di ... utti gli elettori potranno eleggere i ...

