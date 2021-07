Coronavirus, ancora in aumento i positivi nel Lazio: 112 casi e 4 morti. Il bollettino delle Asl (Di giovedì 8 luglio 2021) ancora lievemente in salita i contagi nel Lazio, con il trend che però pare essere stabile. Dopo i 104 di ieri, nelle ultime 24 ore si sono registrati 112 nuovi casi positivi. Buone notizie, invece, sul fronte dei ricoveri e delle terapie intensive, entrambi in calo. I guariti sono 132, mentre le vittime sono 4. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 luglio 2021)lievemente in salita i contagi nel, con il trend che però pare essere stabile. Dopo i 104 di ieri, nelle ultime 24 ore si sono registrati 112 nuovi. Buone notizie, invece, sul fronte dei ricoveri eterapie intensive, entrambi in calo. I guariti sono 132, mentre le vittime sono 4. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Coronavirus, ancora in aumento i positivi nel Lazio: 112 casi e 4 morti. Il bollettino delle Asl - divorex82 : RT @Cartabellotta: Report #GIMBE 30 giugno-6 luglio ??Incremento nuovi casi (+5%) per diffusione #variantedelta continuerà nelle prossime se… - 73Orlando73 : RT @Cartabellotta: Report #GIMBE 30 giugno-6 luglio ??Incremento nuovi casi (+5%) per diffusione #variantedelta continuerà nelle prossime se… - zoppi_carla : RT @Cartabellotta: Report #GIMBE 30 giugno-6 luglio ??Incremento nuovi casi (+5%) per diffusione #variantedelta continuerà nelle prossime se… - StefaniaNonno : RT @Cartabellotta: Report #GIMBE 30 giugno-6 luglio ??Incremento nuovi casi (+5%) per diffusione #variantedelta continuerà nelle prossime se… -