Accademia Belle Arti Frosinone, Loredana Rea confermata direttrice (Di giovedì 8 luglio 2021) Loredana Rea è stata eletta per il secondo mandato alla guida dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone. La sua era la sola candidatura, ma nonostante la certezza del risultato si sono recati alle urne 31 professori su 34 aventi diritto. In tre erano assenti per impegni accademici esterni all’Accademia. Il risultato è stato di trenta voti in suo favore, con una scheda bianca. Sotto la sua guida si è arrivati a tredici corsi e settecentocinquanta studenti (per la precisione 748), di cui trecento provenienti da Paesi stranieri. In pArticolare da Cina, Iran, Vietnam, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 luglio 2021)Rea è stata eletta per il secondo mandato alla guida dell’didi. La sua era la sola candidatura, ma nonostante la certezza del risultato si sono recati alle urne 31 professori su 34 aventi diritto. In tre erano assenti per impegni accademici esterni all’. Il risultato è stato di trenta voti in suo favore, con una scheda bianca. Sotto la sua guida si è arrivati a tredici corsi e settecentocinquanta studenti (per la precisione 748), di cui trecento provenienti da Paesi stranieri. In pcolare da Cina, Iran, Vietnam, ...

