Nuovi insulti alla moglie di Morata, lei risponde così: “Vergognoso, spero si prenderanno provvedimenti” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nuovi insulti sono piovuti addosso ad Alice Campello, la moglie dell’attaccante spagnolo, Alvaro Morata, tramite i direct di Instagram. La giovane donna ha voluto pubblicare nelle sue storie alcuni di questi messaggi ricevuti per poi concludere con appello alle autorità. Dagli insulti alla famiglia “Tanto ai tuoi figli viene un infarto e muoiono ste mer**”, “Tuo marito ha il cancro, i tuoi figli pure” a quelli verso di lei e alle minacce e ancora “Vacca di una donna” ,”Ti brucio in diretta Instagram“. “Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero. Non penso ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 luglio 2021)sono piovuti addosso ad Alice Campello, ladell’attaccante spagnolo, Alvaro, tramite i direct di Instagram. La giovane donna ha voluto pubblicare nelle sue storie alcuni di questi messaggi ricevuti per poi concludere con appello alle autorità. Daglifamiglia “Tanto ai tuoi figli viene un infarto e muoiono ste mer**”, “Tuo marito ha il cancro, i tuoi figli pure” a quelli verso di lei e alle minacce e ancora “Vacca di una donna” ,”Ti brucio in diretta Instagram“. “Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero. Non penso ...

